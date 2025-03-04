محافظ قنا يبحث حلولًا لمشكلات ملاك منطقة الخدمات الإقليمية بحوض القصر

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع ملاك منطقة الخدمات الإقليمية "حاجر الجبل، حوض القصر"، لمناقشة التحديات التي تواجههم وبحث الحلول المناسبة لها.

جاء الاجتماع بحضور وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندس شريف الدقاق، مدير هيئة المساحة بقنا، والمهندس محمد الأحمر، الاستشاري المختص.

تشكيل لجان متخصصة لتجميع أوراق العقود بقنا

ووجّه محافظ قنا خلال الاجتماع بتشكيل لجان متخصصة لتجميع أوراق العقود من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وهيئة المساحة، لدراسة الوضع بدقة، ووضع حلول عملية تساهم في تسوية أوضاع الملاك وتعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية بالمنطقة.

كما أعلن المحافظ عن تنظيم جولة ميدانية خلال الأيام المقبلة لمعاينة الموقع على أرض الواقع، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الملاك والعمل على تذليلها، في إطار حرص المحافظة على تنفيذ خطط التوسع العمراني وفقًا للمعايير التخطيطية السليمة.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة، والتوسع العمراني المخطط، بما يسهم في القضاء على العشوائيات وإنشاء مجتمعات حضرية جديدة.

وشدد "عبد الحليم" على أهمية تكاتف الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة اجتماعية واقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز البنية التحتية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة، وتحقيق طموحات أبناء قنا في حياة كريمة ومستقرة.

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