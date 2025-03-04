الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يبحث حلولًا لمشكلات ملاك منطقة الخدمات الإقليمية بحوض القصر

محافظ قنا، فيتو
محافظ قنا، فيتو

 عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع ملاك منطقة الخدمات الإقليمية "حاجر الجبل، حوض القصر"، لمناقشة التحديات التي تواجههم وبحث الحلول المناسبة لها.

جاء الاجتماع بحضور وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندس شريف الدقاق، مدير هيئة المساحة بقنا، والمهندس محمد الأحمر، الاستشاري المختص.

 

تشكيل لجان متخصصة لتجميع أوراق العقود بقنا

ووجّه محافظ قنا خلال الاجتماع بتشكيل لجان متخصصة لتجميع أوراق العقود من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وهيئة المساحة، لدراسة الوضع بدقة، ووضع حلول عملية تساهم في تسوية أوضاع الملاك وتعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية بالمنطقة.

كما أعلن المحافظ عن تنظيم جولة ميدانية خلال الأيام المقبلة لمعاينة الموقع على أرض الواقع، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الملاك والعمل على تذليلها، في إطار حرص المحافظة على تنفيذ خطط التوسع العمراني وفقًا للمعايير التخطيطية السليمة.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة، والتوسع العمراني المخطط، بما يسهم في القضاء على العشوائيات وإنشاء مجتمعات حضرية جديدة.

وشدد "عبد الحليم" على أهمية تكاتف الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة اجتماعية واقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز البنية التحتية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة، وتحقيق طموحات أبناء قنا في حياة كريمة ومستقرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا رؤية مصر 2030 قنا محافظ قنا مدينة قنا مصر 2030

مواد متعلقة

بدء موسم كسر القصب بالحقل الإرشادي النموذجي في قنا (صور)

تأجيل محاكمة مرتكبي مذبحة أبو حزام في قنا إلى يونيو المقبل

محافظ قنا يفاجئ أسواق الخضروات والمخابز ويوجه بتشديد الرقابة

فتاة قنائية تبدع في فن الكونكريت لتزين البيوت في قنا (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

قادة السعودية وتونس والجزائر والكويت وسلطنة عمان أبرز الغائبين، قائمة المشاركين في القمة العربية الطارئة

مجلس تحرير "فيتو" يقرر بالإجماع الامتناع عن تغطية برنامج رامز جلال

لحظة وصول أحمد الشرع إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية (فيديو)

أول لقاء، السيسي يستقبل أحمد الشرع رئيس سوريا

الأعلى للإعلام: تغريم قناة الأهلي 100 ألف جنيه ومنع ظهور شوبير لمدة أسبوعين

شاب يسأل: ما حكم الدين في العادة السرية؟ وعلي جمعة: الفقهاء اختلفوا

السيسي يستقبل الوفود المشاركة بالقمة العربية في العاصمة الإدارية

الأرصاد تحذر من طقس الغد، أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

منوعات

المزيد

حقيقة تحول بشار الأسد لموديل وظهوره في إعلان جديد للشيكولاته (فيديو)

نجم Home Alone: بكيت عندما فاز أخي بالأوسكار

ميلي بوبي براون تهاجم الصحافة (فيديو)

18.07 مليون مشاهدة لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2025

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

550 جنيهًا للأحمر، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

بـ 32 جنيهًا اشتري كيلو السكر اليوم الثلاثاء 4 مارس

المزيد

انفوجراف

6 أفعال يجرمها قانون حماية الملكية الفكرية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يجيب عن أبرز أسئلة الشباب حول العادة السرية ومخاطر السوشيال ميديا (فيديو)

معجزات الرسول، تحية النبات والجماد للنبي صلى الله عليه وسلم

علي جمعة يحذر الشباب من إدمان مواقع التواصل: "اوعى السوشيال ميديا تتحكم فيك" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية