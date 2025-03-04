الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

القبض على 10 أشخاص متهمين بالاشتراك في معركة الفجر بقنا

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 10 أشخاص في واقعة المشاجرة التي نشبت بين عائلتين قبل السحور وأسفرت عن مقتل شخصان، وإصابة 3 آخرين، بأسلحة نارية وعصا شوم بسبب صواريخ رمضان في جزيرة دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا .

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بالقبض على 10 أشحاص متهمين 5 من كل عائلة في مشاجرة نشبت بأسلحة نارية وعصا داخل قرية جزيرة دندرة التابعة لدائرة المركز.

 وكانت قد كشف رجال المباحث أن سبب المشاجرة خلافات بين الصغار بسبب الألعاب النارية وتطورت إلى مشاجرة راح فيها شخصين من العائلتين هما أ.ر.أ، 22 عامًا. بطلق ناري وس.ق.م، يبلغ من العمر 63 عامًا، إثر التعدي عليه بعصا شوم، وإصابة 3 آخرين هم ر.أ، يبلغ من العمر 56 عامًا، وم.ص.م، 45 عامًا، وم.س.م، يبلغ من العمر 44 عامًا. 

تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا مديرية أمن قنا مركز شرطة قنا صواريخ رمضان قنا

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