الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تستقبل رئيس حزب الجبهة الوطنية

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية تستقبل رئيس حزب الجبهة الوطنية
ads

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية.

منال عوض: الدولة المصرية مستعدة لتقديم كافة سبل التعاون لأشقائها الأفارقة

منال عوض: انطلاق الأسبوع الـ 28 من الخطة التدريبية للمحليات غدًا

وفي بداية اللقاء أعربت الدكتورة منال عوض عن تمنياتها بالتوفيق للدكتور عاصم الجزار وجميع قيادات حزب الجبهة الوطنية لخدمة الوطن والمواطنين، وبأن يكون الحزب إضافة قوية ومهمة  في الحياة السياسية والحزبية المصرية ويدعم الحياة البرلمانية في مصر وتعزيز لدور الأحزاب في الشارع المصري  .

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة منذ توليها المسئولية في العديد من الملفات التي تمس حياة المواطنين بمختلف المحافظات.

وأشاد رئيس حزب الجبهة الوطنية بالنقلة النوعية التي شهدتها وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية، معربًا عن تمنياته بخالص التوفيق لوزيرة التنمية المحلية لدعم جهود التنمية والبناء وتحسين مستوي معيشة المواطنين بمحافظات الجمهورية  .

كما عرض الدكتور عاصم الجزار لملامح رؤية وأهداف ورسالة الحزب والذي يضم نخبة وطنية من القيادات والشخصيات والكوادر السياسية التي تعبر عن مختلف شرائح المجتمع المصري.

كما استعرض رئيس حزب الجبهة الوطنية الجهود التي قام بها الحزب مؤخرًا لاختيار
القيادات والتشكيلات الرئيسية للحزب وأمناء الأمانات المركزية في مختلف القطاعات التي تهم المواطنين وذلك وفقًا لمعايير محددة وواضحة لتحقيق الكفاءة والشفافية في تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنمية المحلية الدكتور عاصم الجزار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية

مواد متعلقة

منال عوض: تشغيل 305 مجمعات خدمات حكومية والانتهاء من 292 مشروع أسواق ومواقف ونقاط إطفاء
ads

الأكثر قراءة

قادة السعودية وتونس والجزائر والكويت وسلطنة عمان أبرز الغائبين، قائمة المشاركين في القمة العربية الطارئة

مجلس تحرير "فيتو" يقرر بالإجماع الامتناع عن تغطية برنامج رامز جلال

لحظة وصول أحمد الشرع إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية (فيديو)

أول لقاء، السيسي يستقبل أحمد الشرع رئيس سوريا

الأعلى للإعلام: تغريم قناة الأهلي 100 ألف جنيه ومنع ظهور شوبير لمدة أسبوعين

شاب يسأل: ما حكم الدين في العادة السرية؟ وعلي جمعة: الفقهاء اختلفوا

السيسي يستقبل الوفود المشاركة بالقمة العربية في العاصمة الإدارية

الأرصاد تحذر من طقس الغد، أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

منوعات

المزيد

حقيقة تحول بشار الأسد لموديل وظهوره في إعلان جديد للشيكولاته (فيديو)

نجم Home Alone: بكيت عندما فاز أخي بالأوسكار

ميلي بوبي براون تهاجم الصحافة (فيديو)

18.07 مليون مشاهدة لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2025

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

550 جنيهًا للأحمر، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

بـ 32 جنيهًا اشتري كيلو السكر اليوم الثلاثاء 4 مارس

المزيد

انفوجراف

6 أفعال يجرمها قانون حماية الملكية الفكرية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يجيب عن أبرز أسئلة الشباب حول العادة السرية ومخاطر السوشيال ميديا (فيديو)

معجزات الرسول، تحية النبات والجماد للنبي صلى الله عليه وسلم

علي جمعة يحذر الشباب من إدمان مواقع التواصل: "اوعى السوشيال ميديا تتحكم فيك" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية