رئيس الإنجيلية: الإعلام والتكنولوجيا أدوات ضرورية لنقل رسالة الكنيسة

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فعاليات لقاء "القيادة" لقسوس الطائفة الإنجيلية، والذي عُقد بالكنيسة الإنجيلية في الأزبكية، بالشراكة مع خدمة tc مصر، وبحضور قيادات الطائفة الإنجيلية وسنودس النيل الإنجيلي، ومشاركة نخبة من القادة والقسوس والخدام، وذلك لمناقشة دور القيادة في ظل التحديات التي تواجه الكنيسة والمجتمع في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

الطائفة الإنجيلية

شهد اللقاء حضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، من بينهم الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس اسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس هاني موسى، راعي الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية، والقس طوني رزق، مدير خدمة tc مصر، والقس ايهاب ماهر مسؤول خدمات الكنيسة المحلية في tc مصر، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي، في كلمته، أن القيادة الروحية ليست مجرد منصب إداري، بل هي مسؤولية ورسالة تتطلب وعيًا عميقًا وفهمًا متجددًا لاحتياجات المجتمع. وأشار إلى أن التغيرات السريعة على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية، والتكنولوجية تستوجب من القادة الروحيين تطوير مهاراتهم والاستفادة من الوسائل الحديثة لمواكبة هذه التحولات والتأثير الإيجابي في مجتمعاتهم.

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية أن الكنيسة المحلية، بتاريخها العريق، تتحمل مسؤولية كبيرة في تعزيز قيم المواطنة والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، مشددًا على أن الكنيسة بجانب دورها الروحي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة ودعم استقرار المجتمع.

كما شدد على أهمية دور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الكنيسة يجب أن تستثمر هذه الأدوات بطرق إبداعية لنقل رسالتها بفاعلية، مع ضرورة التصدي للأفكار المغلوطة التي تستهدف تفكيك المجتمعات.

وتضمن اللقاء عددًا من الجلسات التدريبية والحوارية التي قدمها نخبة من القادة الروحيين والخدام، حيث قدم الدكتور القس عزت شاكر محاضرة حول القيادة الروحية وأثرها في بناء الكنيسة وتعزيز الروابط المجتمعية.

كما يتناول اللقاء أيضًا تأثير الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على القيادة الكنسية، حيث يقدم القس بيشوي فيليب، محاضرة عن أهمية توظيف التكنولوجيا لخدمة رسالة الكنيسة.

ويقدم القس أليكس حماية من الولايات المتحدة الأمريكية جلسة حول القيادة المؤثرة ومهارات الإدارة الكنسية، بالإضافة إلى محاضرة يقدمها القس أشرف لطفي عن بناء القائد الروحي وتنمية مهارات القيادة في الخدمة.

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