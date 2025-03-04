محافظ كفرالشيخ يزرع أشجارا مثمرة بمدرسة الرياض للتعليم الأساسي

حرص اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، على زراعة الأشجار المثمرة، بمدرسة الرياض للتعليم الأساسي، في إطار المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة الطرق والشوارع والمؤسسات الحكومية بأشجار الزينة والمثمرة ومضاعفة المسطحات الخضراء بمختلف قري ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن مبادرة زراعة الأشجار المثمرة، تحت شعار «كفرالشيخ للأخضر»، تهدف إلى تعزيز التنمية البيئية والتكثيف من زيادة المساحات الخضراء فى ضوء خطة الدولة لتحسين البيئة وتحقيق التنمية فى المجالات كافة وللأجيال القادمة، مقدمًا الشكر لكل القائمين والمشاركين فى المبادرة.

محافظ كفر الشيخ يكلف مسئوليه بمتابعة زراعة الأشجار

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الجهات المعنية، بمتابعة ما تم زراعته بالمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتأكد من إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التى تم زراعتها، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، وزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية، والميادين، ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق وكذا المناطق الصناعية والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية.

وكلف المحافظ أيضا بضرورة استكمال تجميل الميادين ورفع كفاءتها علي مستوى المحافظة، داعيًا المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة بزراعة الأشجار في الحدائق والمنازل وزيادة المسطحات الخضراء في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز مقومات التنمية الشاملة.

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