الثلاثاء 04 مارس 2025
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أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع السفيرة الأمريكية تعزيز التعاون في الطاقة

بدوي خلال اللقاء،فيتو
بدوي خلال اللقاء،فيتو

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية السيدة هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر والوفد المرافق لها، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك من خلال شركات البترول الأمريكية العاملة بمصر فى أنشطة البترول والغاز المختلفة ومشروعات كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات.

وخلال اللقاء، أوضح المهندس كريم بدوي أن الوزارة تنتهج استراتيجية العمل التكاملي مع الجميع بما يحقق مصالح كافة الاطراف، معربا عن تقديره للشركات الأمريكية العاملة في مصر على روح التعاون والالتزام بالاستثمار في قطاع البترول المصرى، كما وجه الشكر لرئيس شركة أباتشى الامريكية على حضوره مؤتمر ايجبس والتي ألقى خلاله كلمة هامة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور والتى أشاد فيها بالشراكة الناجحة مع قطاع البترول المصري، وأضاف بدوي أن قطاع البترول يتمتع بفرص استثمارية جاذبة لزيادة التعاون مع الشركات الأمريكية في مختلف أنشطة البترول والغاز وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات.
ومن جانبها، أشادت السفيرة هيرو مصطفى بالنجاح الباهر لمؤتمر مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025، وأوضحت أن هناك مردود قوي وإيجابي للشركات الأمريكية التي شاركت في المؤتمر وتوقيعها مذكرات واتفاقيات هامة للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في الأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز والطاقة المتجددة ومشروعات خفض الانبعاثات.

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اباتشى الامريكية البترول والثروة المعدنية الرئيس عبد الفتاح السيسي السفيرة الامريكية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الطاقة المتجددة الولايات المتحده الامريكيه
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