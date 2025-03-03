مصر والعراق تبحثان تعزيز التعاون في النفط والغاز

التقى اليوم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نظيره العراقي المهندس حيان عبد الغني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، في العاصمة بغداد، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات قطاع البترول.

وخلال اللقاء، أكد الوزيران اعتزازهما بالعلاقات الوثيقة بين مصر والعراق، مشددين على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات النفط والغاز الطبيعي لتحقيق التكامل الاقتصادي الذي يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين الشقيقين.

التعاون في التكرير والبنية التحتية

استعرض المهندس كريم بدوي استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، مشيرًا إلى إمكانية التعاون وفق ثلاثة محاور رئيسية:

1. تعظيم أنشطة الإنتاج عبر استكشاف فرص جديدة لزيادة الإنتاج النفطي.

2. الاستفادة من البنية التحتية المصرية في مجالات التكرير والبتروكيماويات ومشتقات الغاز.

3. تعزيز التعاون الإقليمي من خلال الاستفادة من القدرات المصرية في تداول الطاقة.

وفي هذا السياق، ناقش الجانبان إمكانية نقل النفط العراقي إلى معامل التكرير المصرية، مما يعزز فرص الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. كما تم التطرق إلى تحديث مذكرة التفاهم بين الجانبين لتشمل التعاون في مجالات أخرى، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة.

مشاركة الشركات المصرية في المشروعات العراقية

تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في تصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل مشروعات البترول والغاز في العراق، وذلك لما تتمتع به من خبرات واسعة في مجالات البنية التحتية والطاقة.

تشكيل لجنة توجيهية مشتركة

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها.الوفد المصري المرافق

ورافق وزير البترول خلال زيارته وفد رفيع المستوى يضم:

و المهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج.

و المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

والمحاسب ناصر شومان رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق.

و المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت.

والمهندس أحمد الخليفة – نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط والمشروعات.

و المهندس محمد حسانين – نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتكرير.

و المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صان مصر.

والمهندس وائل لطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي.

ومحمد سمير مدير عام بالمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية.

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