الثلاثاء 04 مارس 2025
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سياسة

دفاع النواب تدعو المجتمع الدولي لدعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

أكد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية ما تضمنته الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ووصفها بأنها متكاملة، ومن شأنها الحفاظ على حق الشعب الفلسطينى في سيادته على أرضه، وإقامة دولته المستقلة، ومنع مخطط التهجير القسري.

إدارة المرحلة المقبلة

وأوضح الجاحر في تصريح خاص لـ فيتو، أن الخطة تضمنت التأكيد على ضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، وكذلك ضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وبما يساهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية مواصلة دعم جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الوطنية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى شئون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر.

تشكيل لجنة مستقلة

ولفت إلى أهمية تشكيل لجنة مستقلة مكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" لإدارة شئون غزة، وتعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، داعيا المجتمع الدولي، لدعم الخطة المصرية، والعمل على حشد التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة، ودفع عملية السلام في المنطقة.

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