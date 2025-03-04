الليجا تعلن مواعيد مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات الجولة الـ29 من الليجا للموسم الجاري 2024-2025.

وكشفت رابطة الليجا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، أن الجولة ستنطلق يوم 28 مارس الجاري، وتختتم يوم 31 من الشهر نفسه.

وستكون أول مباراة في الجولة 29، بين أتلتيك بلباو وأوساسونا على ملعب الأول، وفي اليوم التالي، يلعب ليجانيس مع ريال مدريد على ملعب الأخير.

وفي 30 مارس الجاري، يلتقي برشلونة ضيفه جيرونا على ملعب "لويس كومبانيس"، ثم تختتم الجولة في اليوم التالي بمباراة سيلتا فيجو ولاس بالماس على ملعب الأول.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 57 نقطة، ويليه أتلتيكو مدريد في الوصافة بـ56 نقطة، بينما يحل ريال مدريد ثالثا بـ54 نقطة.

فيما يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فريق أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

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