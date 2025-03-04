استدعاء مسئول السلامة المهنية بعد اندلاع حريق بـ لوكيشن تصوير في الهرم

تستكمل النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها حول إصابة 4 أشخاص في حريق هائل بموقع تصوير "لوكيشن" بمنطقة الهرم، وأمرت باستدعاء المسئول عن السلامة المهنية داخل الموقع للاستماع لأقواله عن ملابسات الحريق.

وكانت نيابة الجيزة قد أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص موقع حريق لوكيشن تصوير في الهرم أسفر على إصابة 4 أشخاص، للوقوف على أسبابه.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الحادث ومدى توافر اشتراطات السلامة في الموقع، ومراجعة التراخيص الخاصة بالموقع للتأكد من استيفائه لمعايير الأمان.

وأمرت بالاستماع إلى أقوال المصابين والشهود للوقوف على تفاصيل اندلاع النيران.

حريق لوكيشن تصوير في الهرم

وتسبب الحريق في إصابة 4 أشخاص، 3 منهم بحروق من الدرجة الأولى، ورابع باشتباه كسر في الذراع.

أظهرت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في مسرح خشبي مقام داخل موقع التصوير على مساحة تقدر بحوالي 150 مترًا مربعًا، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، نُقلوا إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، حيث يعاني 3 منهم من حروق متفاوتة الخطورة، بينما أصيب الرابع باشتباه كسر في الذراع.

وكلفت النيابة المعمل الجنائي بإجراء المعاينة للحريق، للوقوف علي ملابساته، ومعرفة أسبابه، وما إذا كان هناك إهمال أو تقصير في إجراءات السلامة بالموقع من عدمه.

تفاصيل حريق لوكيشن تصوير بالهرم

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق وتصاعد كثيف للأدخنة في موقع تصوير سينمائي قرب منطقة الأهرامات.

وعلى الفور، وجّهت الإدارة العامة للحماية المدنية 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.

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