معاوية الحلقة 3، عمر بن الخطاب يتسلم مفاتيح بيت المقدس ومعاوية شاهدا على العهد مع أهلها

مسلسل معاوية الحلقة 3، تضمنت الحلقة الثالثة من مسلسل "معاوية" الذي يتناول حياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، تولية يزيد بن أبي سفيان أخي "معاوية" ولاية دمشق بعد أن نجح المسلمون في فتحها وهزيمة الروم.

مسلسل معاوية الحلقة 3

وضمن أحداث الحلقة، يكلف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) "معاوية" بفتح قيسارية التي فشل في فتحها المسلمون في وقت سابق، ليحاصرها معاوية لكي يستطيع السيطرة عليها.

وضمن الأحداث، يتسلم عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) مفاتيح بيت المقدس ويعقد عهدًا مع أهلها يدونه "معاوية بن أبي سفيان" ويكون شاهدًا عليه كل من عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنهم).

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