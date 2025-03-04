الثلاثاء 04 مارس 2025
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سياسة

دفاع النواب: خطة مصر لإعمار غزة استمرار لجهود مصر التاريخية

يحيى كداونى عضو مجلس
يحيى كداونى عضو مجلس النواب، فيتو

أكد اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية ما تضمنته الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلي أنها تعد استمرار لجهود مصر التاريخية في دعم القضية الفلسطينية.


وقال كدوانى في تصريح خاص، أن الخطة تضمنت التأكيد على ضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، وكذلك ضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن

وأوضح أن ما جاء بالخطة في هذا الإطار متفق عليه بين الدول العربية الخمسة التى اجتمعت منذ أيام، في الرياض، كما أن هذا الأمر يتفق مع القانون الدولي والشرعية الدولية.

 

تطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية


وحول ما تضمنته الخطة، من استمرار دعم جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية، بالإضافة إلي تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، قال كدوانى،: نأمل توافق الفصائل الفلسطينية علي ذلك الأمر أولا، وأن يكون هناك موقف فلسطينى موحد وقوى، نظرا لأن عدم وحدة الموقف الفلسطينى يمثل موقف ضعف في إنهاء وحسم القضية الفلسطينية المتأزمة.

موقف عربي موحد 

ودعا عضو مجلس النواب إلي اتخاذ موقف عربي موحد في تلك الأزمة التى تستهدف القضاء علي القضية الفلسطينية بتنفيذ المخطط الأمريكى لتهجير الفلسطينيين قسريا.

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