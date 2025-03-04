غدًا.. أول اجتماع لمجلس الوزراء في شهر رمضان برئاسة مدبولي

يعقبه المؤتمر الصحفي الأسبوعي..

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في أول اجتماع للحكومة خلال شهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف القطاعات.

ويعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي يستعرض خلاله رئيس الوزراء ووزراء الحكومة أبرز القرارات التي تم اتخاذها، وأهم القضايا التي تم بحثها خلال الاجتماع.

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