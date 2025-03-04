المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي سرق عاملًا بالإكراه في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5 سنوات في سرقة عامل بالإكراه واحتجازه وحيازة سلاح أبيض (مطواه) بمنطقة المرج.

كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا يفيد بوصول شخص مصاب بجرح قطعي في الجسم أثناء تعرضه للسرقة بواسطة 3 أشخاص وتبين من الفحص أنهم استوقفوه وهددوه بواسطة سلاح أبيض مطواه لسرقة هاتفه، ثم تعديا عليه أثناء مقاومته لهم.



وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهمين وتبين انهم 3 عاطلين.



وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكابهم جريمتهم بغرض السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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