بدء موسم كسر القصب بالحقل الإرشادي النموذجي في قنا (صور)

بدأت مديرية الزراعة، بمحافظة قنا، اليوم “الثلاثاء” في كسر وتوريد محصول قصب السكر بالحقل الأرشادي النموذجي بناحية الكلاحين بمركز قفط جنوب المحافظة.

وجاء ذلك إطار تنفيذ خطة الدولة والقيادة السياسية بتطوير زراعة محصول قصب السكر باستخدام تقنية الشتل والري بالتنقيط للنهوض بانتاجية فدان القصب وترشيدا لاستهلاك المياه.

تطوير زراعة محصول قصب في قنا

واكد عبد الله الزين السبع، مزارع قصب، انه بدأ في زراعة القصب هذا العام بطريقة الشتل والري بالتنقيط.

ويتم تنفيذ المشروع بالاشتراك بين مجلس المحاصيل السكرية ووحدة مشروعات تطوير الري الحقلي وجهاز تحسين الأراضي ومديرية الزراعة،ومديري المحاصيـل السكريــة والأرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بقنا وقيادات ومهندسي شركة السكر بقوص ومنسق وحدة تطوير الري الحقلي بقنا ومستشار مجلس المحاصيــــــــل السكريـــــة بقنا ومدير عام جهاز تحسين الأراضي بقنا ومدير منطقة الإحصاء والعينات بقنا.

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