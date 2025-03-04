الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص وتروسيكل بقنا

حادث
حادث

أصـيب 4 أشخاص إثر تصـادم ميكروباص بتروسيكل بقرية الشرقي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا تلقت إخطارا مفاده إصابة 4 أشخاص إثر تصـادم ميكروباص بتروسيكل بقرية الشرقي بهجورة بمدينة نجع حمادي في شمال المحافظة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج اللازم، حيث تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقلهم.

كما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتيسير حركة المركبات، وتحرر محضر بالواقعة لتتولي النيابة التحقيقات في الواقعة لكشف ملابساتها.

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