ضبط تاجري ألعاب نارية في حملة بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا برئاسة أشرف انور حملة مكبرة استهدفت تجار الألعاب النارية أسفرت عن ضبط تاجرين بحوزتهما كميات من الصواريخ والألعاب النارية لترويجها للأطفال بمركز دشنا.

ويأتى ذلك وفقا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بمنع ترويج الالعاب النارية والقضاء عليها،وجاء ذلك بمعاونة أنور زين مدير الاشغالات.

محلات بيع الألعاب النارية في دشنا

وقال أشرف أنور ان اليوم بدأت حملة تستهدف محلات بيع الألعاب النارية والصواريخ بعد ان تلقت الوحدة المحلية عدد من الشكاوى من الأهالي تفيد بتضررهم من محلات بيع الالعاب النارية.

مشددًا على عرض أصحاب المحلات على الشرطة ومصادرة المضبوطات.

وتهيب الوحدة المحلية المواطنين الإبلاغ عن محلات بيع الالعاب النارية وأماكن ترويجها في إطار خطة لحماية المواطنين ومكافحة الظواهر السلبية التي تهدد سلامة المواطنين من خلال رسائل الصفحة الرسمية أو تقديم شكوى لرئيس الوحدة المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.