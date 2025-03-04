الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

ضبط تاجري ألعاب نارية في حملة بقنا

العاب نارية
العاب نارية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا برئاسة أشرف انور حملة مكبرة استهدفت تجار الألعاب النارية أسفرت عن ضبط تاجرين بحوزتهما كميات من الصواريخ والألعاب النارية لترويجها للأطفال بمركز دشنا.

ويأتى ذلك وفقا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بمنع ترويج الالعاب النارية والقضاء عليها،وجاء ذلك بمعاونة أنور زين مدير الاشغالات.

محلات بيع الألعاب النارية في دشنا

وقال أشرف أنور ان اليوم بدأت حملة تستهدف محلات بيع الألعاب النارية والصواريخ بعد ان تلقت الوحدة المحلية عدد من الشكاوى من الأهالي تفيد بتضررهم من محلات بيع الالعاب النارية.

مشددًا على عرض أصحاب المحلات على الشرطة ومصادرة المضبوطات.

وتهيب الوحدة المحلية المواطنين الإبلاغ عن محلات بيع الالعاب النارية وأماكن ترويجها في إطار خطة لحماية المواطنين ومكافحة الظواهر السلبية التي تهدد سلامة المواطنين من خلال رسائل الصفحة الرسمية أو تقديم شكوى لرئيس الوحدة المحلية.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا محافظ قنا قنا مدينة دشنا

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