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رياضة

مبلغ خرافي، فينيسيوس يطلب زيادة راتبه 5 ملايين يورو في ريال مدريد

فينيسيوس،فيتو
فينيسيوس،فيتو

 كشفت صحيفة آس الإسبانية، أن  فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، يحصل على راتب 15 مليون يورو صافي في الموسم الواحد.

 

وأكدت الصحيفة أن فينيسيوس  يرغب في  زيادة هذا الرقم على الاقل 5 ملايين يورو ليصبح الراتب الصافي 20 مليون في الموسم.

 

فيما وجه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، صدمة لنادي الهلال السعودي، الذي يرغب في الحصول على خدماته خلال بطولة كأس العالم للأندية.

 

وتلقى فينسيوس ذي الـ 24 عامًا، عروضًا مغرية للانتقال إلى السعودية، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في صيف عام 2027.

 

ويرغب مسئولو دوري روشن في جلب اللاعب لصالح الأهلي أو الهلال، والأقرب لذلك الزعيم، نظرًا لمشاركته في مونديال الأندية.

عَقَدَ فينيسيوس جلستين مع مسئولي الدوري السعودي، الأولى كانت بشكل شخصي عبر الفيديو، والثانية مباشرة عبر ممثليه.

وتضمن العرض السعودي لجناح ريال مدريد، حصوله على راتب خيالي، بقيمة مليار يورو على 5 سنوات (200 مليون يورو سنويًا).

لكن لم يبد نادي الاتحاد  اهتمامه بأمر التعاقد مع لاعب ريال مدريد، خلال الصيف المقبل،  لاكتمال صفوفه.

وشارك فينيسيوس في 296 مباراة مع ريال مدريد، منذ انضمامه في صيف 2018 قادما من فلامنجو البرازيلي، وسجل 101 هدف وصنع 85 آخرين.

 

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