الثلاثاء 04 مارس 2025
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فتاة قنائية تبدع في فن الكونكريت لتزين البيوت في قنا (فيديو)

فتاة قنائية تبدع
فتاة قنائية تبدع في فن الكونكريت، فيتو

بملابس عصرية تقف فتاة قنائية على طاولة زجاجية وتعرض ما لديها من أعمال الكونكريت التي قامت بتصنيعها، لتثبت أن الفتاة الصعيدية تستطيع أن تعمل في مهن وحرف مختلفة وتكمل دراستها الجامعية.

 

“فيتو” ألقت شهد إسماعيل الطالبة بكلية التربية العام، قسم رياضيات، بنت محافظة قنا تعمل بحرفة الكونكريت وهي تحف لتزيين المنزل والمكتب.

قطع وتحف لتزيين المنزل 

قالت: "تعلمت الحرفة منذ فترة وأعمل كل المنتجات في فترة الإجازات وعندما يكون هناك معرض من المعارض أشارك بالمنتجات التي قمت بتصنيعها في تلك الفترة".

وأكدت أن القطع التي تقوم بتصنيعها يكون بناءً على طلب الزبون وهي قطع توضع لتزين وترتيب المنزل ورغم صغر حجم تلك القطع فإنها تعطي مظهر حضاري للمكان.

وأشارت إلى أنه حسب الشكل واللون يكون تنفيذ القطعة التي يكون عليها الطلب من الزبون ولكن هناك بعض القطع التي أقوم بتصميمها أيضًا.

 

فن الكونكريت بقنا

وأوضحت أن هذا الفن فيه اكتساب خبرات وتعلم مهارات واستثمار لوقت الفراغ وفتح سوق عمل جديد وهذا الأمر جيد بالنسبة إلى الفتيات في الوقت الحالي ويفتح آفاق عالية لهن.

ونوهت بأن الدخول في عالم الهاند ميد وصناعة اسم لنفسك شيء جيد وتستغل وقتك بشكل صحيح وأن تكون سبب في إسعاد الجميع بمشغولات فهذا أمر جيد جدًّا وهو الدافع والحافز إلى جانب الشغف بالعمل في تلك الحرفة الذي سيجلعني أستمر فيه بشكل كبير.

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قنا كونكريت أخبار محافظة قنا أخبار محافظ قنا صناعة الهاند ميد

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