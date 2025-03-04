فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينقذ حياة مريضة فلسطينية من ورم قولوني متقدم

نجح فريق طبي متخصص بقسم الجراحة العامة وجراحة الأورام والمناظير بمستشفى سوهاج الجامعى، في إجراء تدخل جراحى عاجل أنقذ حياة مريضة فلسطينية تبلغ من العمر ٥٠ عامًا، قادمة من رام الله، كانت تعاني من ورم خبيث متقدم فى القولون الصاعد والقولون المستعرض.

تدخل جراحى عاجل بمستشفى سوهاج الجامعى ينقذ حياة مريضة فلسطينية من ورم قولونى متقدم

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج تقوم المستشفيات الجامعية بتقديم كافة أوجه الدعم الطبى لأشقائنا فى فلسطين، والرعاية الطبية الكاملة للحالات الحرجة حتى تماثلها للشفاء التام.، ويعكس التزام المستشفى الجامعي بتقديم المساعدة، الطبية تأكيدًا لدورها الإنساني والخدمي.

وأوضح الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أنه تم استقبال المريضة في قسم الجراحة العامة وجراحة الأورام والمناظير بحالة طارئة وحرجة، حيث أظهرت الفحوصات ضرورة التدخل الجراحي العاجل لإنقاذ حياتها، وعلى الفور تم تشكيل فريق طبي لاستئصال الورم بنجاح وتم إجراء العملية الجراحية لاستئصال الورم بنجاح، مع الحفاظ على الوظائف الحيوية للأمعاء، مشيرًا إلى أن الحالة العامة للمريضة مستقرة، وتخضع الآن للمتابعة الدقيقة فى قسم الرعاية ما بعد الجراحة.

وذكر الدكتور علاء السيوطي رئيس قسم الجراحة العامة أنه تم تشكيل الفريق الطبى بقيادة الدكتور مينا ظريف أستاذ الجراحة العامة وجراحة الأورام، وضم كلًّا من، الدكتور مايكل أشرف مدرس مساعد، الدكتور عادل أشرف، الدكتور عبد الله أبو المجد، الدكتور كيرلس محارب أطباء مقيمين، وذلك بالتعاون مع فريق التمريض والتخدير.

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