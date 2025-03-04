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محافظ قنا يفاجئ أسواق الخضروات والمخابز ويوجه بتشديد الرقابة

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

 أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها عددًا من أسواق الخضروات والفاكهة بالمحافظة، للوقوف على مدى توافر السلع والتزام التجار بالأسعار الاسترشادية، إلى جانب متابعة جودة الخبز في المخابز البلدية، رافقه حسن القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والعميد تامر النجار رئيس مباحث التموين، ومحمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

الرقابة التموينية لضبط الأسواق في قنا

بدأ محافظ قنا جولته سيرًا على الأقدام بمنطقة سوق الصهريج والسوق الفقاني، حيث تابع حركة البيع والشراء، واستمع إلى شكاوى المواطنين، موجهًا بتشديد الرقابة التموينية لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر، مشددًا على ضرورة التزام التجار بتعليق قوائم الأسعار بشكل واضح أمام المستهلكين، بما يضمن الشفافية ويحد من حالات الاستغلال.

كما فاجأ المحافظ عددًا من المخابز البلدية لمتابعة جودة رغيف الخبز، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية، موجهًا الأجهزة الرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات قد تؤثر على حق المواطن في الحصول على خبز مدعم بجودة عالية.

الاهتمام بالنظافة العامة في قنا

وخلال جولته، شدد محافظ قنا على أهمية الاهتمام بالنظافة العامة ورفع المخلفات بشكل دوري للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية، كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف جهود التشجير والتجميل في الشوارع والميادين العامة، بما يسهم في تحسين الصورة الجمالية للمدينة وتعزيز المظهر الحضاري لمحافظة قنا، مؤكدا أن الحفاظ على النظافة والمظهر الجمالي لا يقتصر على جهود الأجهزة التنفيذية فحسب، بل يتطلب أيضا تعاونا مجتمعيًا من المواطنين للحفاظ على المرافق العامة والشوارع.
وفي ختام جولته، أكد محافظ قنا، أن الجولات الميدانية ستتواصل لضبط الأسواق وضمان تقديم الخدمات بالشكل الأمثل، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة المخصصة لتلقي الشكاوى، لضمان التواصل الفعال بين المواطنين والأجهزة التنفيذية.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا محافظة قنا مركز مدينة قنا وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

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