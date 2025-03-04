الثلاثاء 04 مارس 2025
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تعليم سوهاج ينظم سلسلة ندوات للتوعية بمخاطر ظاهرة التنمر في المدارس

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بسوهاج

وجه الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بضرورة عقد سلسلة ندوات للتوعية بمخاطر ظاهرة التنمر في المدارس والتصدي لها، ووضع برامج علاجية وأنشطة تربوية، لمكافحة هذه الظاهرة وآثارها السلبية على الطلاب والتلاميذ بجميع المدارس.

تعليم سوهاج تنظم سلسلة ندوات للتوعية بمخاطر ظاهرة التنمر في المدارس

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بضرورة التصدي لظاهرة التنمر ومواجهتها في جميع مدارس الجمهورية، حفاظًا على الصحة النفسية لأبنائنا الطلاب وتنشئتهم تنشئة تربوية سليمة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

القضاء على ظاهرة التنمر فى المدارس 

جدير بالذكر أن التنمر في المدارس يعد أحد أخطر الظواهر التي تؤثر على البيئة التعليمية عندما يتعرض العديد من الطلاب لممارسات عنيفة أو اهانات لفظية تؤثر على نفسيتهم وأدائهم الدراسي وتفقدهم ثقتهم بأنفسهم، ومع تزايد هذه الظاهرة في مدارس الجمهورية أصبح من الضروري التصدي لها عبر التوعية المجتمعية وتطبيق القوانين الرادعة

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع أفراد المجتمع، من أولياء أمور ومعلمين وطلاب، إلى التكاتف للقضاء على هذه الظاهرة، لأن بناء أجيال قوية نفسيًا وسلوكيًا يبدأ من بيئة تعليمية آمنة، خالية من العنف والتنمر.

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