وسيلة سهلة للثراء، اعترافات تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمطرية

أدلى عاطلين متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وارتكاب 8 وقائع سرقة بمنطقة المطرية باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية.

واعترف المتهمان بارتكاب الوقائع مشيرين إلى أنهم احترفا مهنة سرقة المساكن نظرا كونهما عاطلين لا يعملان فاتخذا من السرقة طريقا سهلا لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأضاف المتهمان أنهما كانا يراقبان الشقة التي يريدون سرقتها وما إن يخرج أصحابها حتى يدخلها بعد كسر الباب ويسرقا ما فيها .

وأوضح المتهمان أنهما أنفقا جزءا كبيرا من متحصلات نشاطهما الغير مشروع في شراء مخدر الشابو والحشيش لتعاطيه.

سقوط عصابة سرقة المساكن بالمطرية



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا يفيد بضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية، بتهمة تكوين تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".



واعترف المتهمان بارتكابهما (8) وقائع سرقة "بذات الأسلوب"، وتصرفهما في المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق

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