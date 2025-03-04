نتائج سلبية للنصر السعودي في غياب كريستيانو رونالدو

تعادل فريق النصر السعودي، أمام نظيره استقلال طهران الإيراني، سلبيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد آزادي، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، وذلك في غياب نجم الفريق كريستيانو رونالدو.

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مواجهة النصر واستقلال طهران؛ حيث يُعاني من مشكلة عضلية طفيفة، ولذلك فضّل ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر عدم المخاطرة به.

ويعد غياب رونالدو عن فريق النصر في المواجهات القارية حدثا ليس فريدا حيث غاب الدون عن 3 من أصل 8 مباريات لعبها النصر قاريا.

وغاب عن مواجهة الشرطة العراقي في الجولة الافتتاحية وتعادل النصر وقتها 1-1 وبعدها غاب عن مواجهة السد القطري وخسر العالمي 2-1 ثم تعادل مع برسبوليس الإيراني سلبيا.

وفي وجود رونالدو سجل 6 أهداف في شباك كلا من الريان القطري والعين الإماراتي وثنائية أمام الغرافة القطري ومثلهما أمام الوصل الإماراتي

تأهل النصر السعودي

وتأهل النصر، إلى دور 16 بعد احتلال المركز الثالث في سلم الترتيب لفرق الغرب برصيد 17 نقطة، بينما وصل استقلال طهران، للدور ذاته، بعد حصوله على المركز السادس برصيد 9 نقاط.

وتقام مباراة الإياب بين النصر السعودي والاستقلال الإيراني، 10 مارس الجاري على ملعب الأول بارك في الرياض.

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