الثلاثاء 04 مارس 2025
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انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة 

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

انتظمت حركتي التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغ حجم البضائع المتداولة بمينائي الإسكندرية والدخيلة 209 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية بالإضافة إلى كميات أخرى من البضائع المحواة والترانزيت. من أبرزهم بضائع الصب الجاف والتي بلغ حجم تداولها 127.3 ألف طن

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كما تم تداول 2630 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1320 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر  1050 حاوية بما يمثل 44.3% تقريبا مما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة بالإضافة إلى 260 حاوية ترانزيت.

وفيما يتعلق بحركة السفن فقد جرى العمل على شحن وتفريغ عدد 40 سفينة وهم 20 سفينة بضائع عامة و12 سفينة صب جاف و4 سفن صب سائل و3 سفن حاويات بالإضافة إلى عبارة واحدة.

ووجه  اللواء بحري  أحمد حواش - رئيس مجلس الاداره بضروره الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائيه لمنع التلوث بكافة صوره.

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لميناء الاسكندريه بمينائي الاسكندريه والدخيله السفن اللواء بحري أحمد حواش والأمن الصناعي والسلامه والصحه

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