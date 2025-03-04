الثلاثاء 04 مارس 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن خردة بمنشأة القناطر

حريق مخزن، فيتو
حريق مخزن، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب فريق من المعمل الجنائى لفحص آثار حريق اندلع داخل مخزن خردة بمنشأة القناطر دون إصابات، للوقوف علي ملابسات الحادث.

 

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث منشأة القناطر أن ماسا كهربائيا وراء حريق محل خردة بدائرة القسم.

 

جاء ذلك  عقب انتهاء  قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد التي أجرتها عقب السيطرة علي الحريق.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة النيران من مخزن بقرية المنصورية.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتبين بالفحص اندلاع حريق بمخزن خردة بجوار المعهد الديني، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق مع تنفيذ عملية التبريد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة الجيزة المعمل الجنائي القناطر قوات الحماية المدنية
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