الثلاثاء 04 مارس 2025
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تداول 23 ألف طن و996 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 23000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 996 شاحنة و180 سيارة.

تداول 23 ألف طن و996 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

 

وشملت حركة الواردات 10500 طن بضائع، 422 شاحنة و165 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 574 شاحنة و15 سيارة. 
 

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ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة وأمل بينما تغادر السفينة وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، القاهرة  وALCUDIA EXPRESS  وغادرت اربع سفن وهي القاهرة، الحرية، أمل ودليلة  ، كما تم تداول 4000 طن بضائع و405 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1535 راكب بموانيها.
 

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السفير الهولندي بالقاهرة المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر شمال سيناء
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