ليس لهم عهد، قوات الاحتلال تعيد اعتقال أسيرة محررة في صفقة غزة

اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء الأسيرة المحررة في صفقة "طوفان الأقصى" بين "حماس" وإسرائيل إسراء خضر غنيمات من منزل عائلتها في بلدة صوريف شمال غرب الخليل بالضفة الغربية.

أسماء الفلسطينيين المفرج عنهم في المرحلة الأولى

وكانت إسراء غنيمات واحدة من بين الأسيرات الفلسطينيات اللاتي تم الإفراج عنهن من السجون الإسرائيلية ضمن صفقة "طوفان الأقصى".

ففي يوم 19 يناير الماضي أعلن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين القائمة الأولى من أسماء الفلسطينيين المفرج عنهم في المرحلة الأولى من عملية التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تضمنت 69 امرأة و21 طفلا.

واشتملت قائمة المفرج عنهن إسراء غنيمات، قبل أن يعاود جيش الإحتلال الإسرائيلي اعتقالها في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

استهداف كافة أطياف المجتمع الفلسطيني

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال مداهمتها لمنازل في مدينة الخليل اليوم، الأسير السابق حسن العويوي.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت باعتقال القوات الإسرائيلية الأسير المحرر فراس حسان في منزله بمدينة بيت لحم صباح أمس الاثنين.

وتتواصل حملة الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث يتم استهداف كافة أطياف المجتمع الفلسطيني.

عمليات اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج

ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني فإن "القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ عمليتها العسكرية في محافظتي جنين وطولكرم منذ أسابيع، يرافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج، والذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائنا".

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