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رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء

إمام عاشور
إمام عاشور

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر إمام عاشور جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولي للبطولة.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- إمام عاشور، الأهلي،  9 أهداف
2- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 8 أهداف
3- صلاح محسن، المصري، 7 أهداف
3- ناصر منسي، الزمالك، 7 أهداف
4- عمرو ناصر، فاركو، 6 أهداف 
4- فيستون ماييلي، بيراميدز، 6 أهداف
4- محمد علي بن حمودة، غزل المحلة، 6 أهداف
4- محمود عبد الحفيظ زلاكة، سيراميكا كليوباترا، 6 أهداف 
4- ياو أنور، البنك الأهلي، 6 أهداف.
5- مصطفى فتحي، بيراميدز، 5 أهداف
5- إبراهيم عادل، بيراميدز، 5 أهداف
6- مصطفى زيكو، زد، 4 أهداف
6- محمود ممدوح، حرس الحدود، 4 أهداف
6- محمد هلال، مودرن سبورت، 4 أهداف
6- إسلام عيسى، سيراميكا كليوباترا، 4 أهداف
6- جودوين شيكا أوكوارا، طلائع الجيش، 4 أهداف

وتستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 17 والأخيرة لمسابقة الدوري المصري بثلاث مواجهات علي رأسهم الزمالك وإنبي، والاتحاد السكندري مع سموحة، وزد مع الاسماعيلي.

 

ترتيب فرق الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وإنبي 

1- بيراميدز 39 نقطة 
2- الأهلي 36 نقطة 
3- المصري البورسعيدي 30 نقطة 
4- الزمالك 29 نقطة 
5- البنك الأهلي 29 نقطة 
6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة 
7- فاركو 23 نقطة 
8- حرس الحدود 22 نقطة 
9- طلائع الجيش 21 نقطة 
10- زد اف سي 20 نقطة 
11- بتروجيت 19 نقطة 
12- الاتحاد السكندري 18 نقطة 
13- الجونة 17 نقطة 
14- غزل المحلة 17 نقطة 
15- سموحة 17 نقطة 
16- الإسماعيلي 13 نقطة 
17- إنبي 12 نقطة 
18- مودرن سبورت 9 نقاط

 


وكانت مباريات الجولة الـ 17 لبطولة الدوري المصري انطلقت أمس الاثنين وشهدت تعادل فاركو مع الجونة 0-0، وفوز البنك الأهلي أمام حرس الحدود 2-1، والمصري علي مودرن سبورت 4-2.

 

وتختتم الجولة الـ17 والأخيرة للمرحلة الأولي لبطولة الدوري الممتاز غدا بمواجهات الأهلي ضد طلائع الجيش، وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا، وباروجت مع غزل المحلة.

 

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