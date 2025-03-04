الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المصرف المتحد يصعد بصافي أرباحه لـ 2.73 مليار جنيه خلال 2024

المصرف المتحد
المصرف المتحد

أعلن المصرف المتحد اليوم عن نتائج اعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي تعكس أداء ماليا قويا ونمو مستدام في مختلف القطاعات البنكية. كذلك الالتزام بأسس ومبادئ الجودة المهنية وفقا للمعايير الدولية فضلا عن تدعيم أعمال التنمية المجتمعية المستدامة.  

حقق المصرف المتحد أرباحا قبل الضرائب بقيمة 3.610 مليار جنيه خلال 2024 مقابل 2.282 مليار جنيه عام 2023 بمعدل نمو بلغ 58%. بينما بلغ صافي الربح 2.73 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 1.7 مليار جنيه من 2023 بمعدل نمو %60

حيث كشفت النتائج المالية المؤشرات التالية:
أولا: القوائم المستقلة: 
إجمالي الإيرادات من العوائد: سجل المصرف المتحد اجمالي إيرادات بلغ قدرها 12.561 مليار جنيه مصري، مقارنة بالسنة المالية 2023 والبالغة 9.562 مليار جنيه.
زيادة في صافي الأرباح: بلغ صافي أرباح المصرف المتحد 2.73 مليار جنيه مصري 2024، مما يمثل نموًا بنسبة 60%. مقابل 1.7 مليار جنيه عام 2023.
إجمالي الأصول: ارتفعت قيمة أصول المصرف المتحد إلى 82.510 مليار جنيه مصري، مما يعزز مركزه المالي القوي.
إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية: شهدت محفظة التمويلات نموا بنسبة 16.3% لتصل إلى 31.19 مليار جنيه مصري، مدعومة بتوسع المصرف المتحد في تمويل قطاع الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة مقابل 26.82 جنيه في 2023.


ودائع العملاء: بلغت ودائع العملاء 62.815 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالعام 2023 والتي سجلت 50.347 مليار جنيه، مما يعكس ثقة العملاء في اسم ومنتجات المصرف المتحد.
التعاملات الرقمية: بلغت قيمة التعاملات الرقمية 1.3 مليار جنية بنهاية 2024 بزيادة قيمتها 394 مليون جنيه عن عام 2023.
التجزئة المصرفية: سجلت محفظة التجزئة المصرفية 8.305 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 8.118 في 2023.  بينما سجل التمويل العقاري قفزه ليصل الي 3.011 مليار جنيه مقابل 2.614 عام 2023.  

ثانيا: القوائم المجمعة 
إجمالي الإيرادات من العوائد: سجل المصرف المتحد اجمالي إيرادات بلغ قدرها 13.006 مليار جنيه مصري، مقارنة بالسنة المالية 2023 والبالغة 9.949 مليار جنيه.
زيادة في صافي الأرباح: بلغ صافي أرباح المصرف المتحد 2.83 مليار جنيه مصري 2024، مما يمثل نموًا بنسبة 63%. مقابل 1.74 مليار جنيه عام 2023.
إجمالي الأصول: ارتفعت قيمة أصول المصرف المتحد إلى 84.409 مليار جنيه مصري، مما يعزز مركزه المالي القوي.

وفي هذا السياق، صرح أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - ان هذه المؤشرات والنتائج القوية التي حققها المصرف المتحد وفريق عمله تعكس نموا كبيرا في حجم الاعمال على مستوي المؤسسة باكملها.  

وأضاف: إننا فخورين بهذا النمو والأداء القوي، والذي يعكس جهود فريق العمل واحترافيته في تقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية، بأسس ثابته وبمسئوليته المجتمعية التامة وكذا تعزيز أسس الاستدامة.

وأوضح القاضي أن استراتيجية المصرف المتحد استندت على تعظيم الموارد الحالية للمؤسسة والاستثمار بشكل مكثف في الطاقات والاصول البشرية مع التركيز على تدعيم عناصر الابتكار لتقديم حلول بنكية ورقمية متطورة ووفق معايير الجودة العالمي من اجل تلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.

وأوضح القاضي أن المصرف المتحد يعمل على تعزيز العلامة التجارية ومكانته بالسوق لاقتناص حصة سوقية مؤثرة.   مع مواصلة الجهود لتعظيم مؤشرات الاداء القوية وتحقيق مزيد من الإنجازات على كافة اصعدة العمل المصرفي المهني والاقتصادي والمجتمعي.  

وأشار أشرف القاضي أن المصرف المتحد يعتزم مواصلة خططه الطموحة نحو الاستمرار في توسيع قاعدة عملائه وتعزيز الابتكار في المنتجات المصرفية.  كذا الخدمات المصرفية الرقمية لتعزيز استراتيجية الرقمنة. بالإضافة إلأى تعزيز الشمول المالي والتركيز على القطاعات الحيوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.  كذلك تمويل المشروعات الاستراتيجية المستدامة والتي تساهم في مساندة ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع اجندة النمو الاقتصادي لمصر.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجمالي الإيرادات التجزئة المصرفية التسهيلات الائتمانية التنمية المجتمعية الصغيرة والمتوسطة الشركات الكبرى القروض والتسهيلات الائتمانية المصرف المتحد النتائج المالية تنمية المجتمع صافي الربح محفظة القروض ودائع العملاء
ads

الأكثر قراءة

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح ضوابط صيام مرضى السكري خلال شهر رمضان (فيديو)

خبر سار بشأن أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

قمة فلسطين، أحمد الشرع يصل القاهرة للمشاركة بالقمة العربية الطارئة

سعر الدولار في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

ميليشيا الدعم السريع تستهدف أكبر سدود السودان بطائرات مسيرة، وخبير يكشف حالة سد مروي

القوات البحرية تشارك في إنقاذ مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق

أسعار الذهب تشتعل صباح اليوم الثلاثاء، وهذا العيار يسجل 4720 جنيهًا

استقرار الحالة الصحية لنقيب الممثلين أشرف زكي

منوعات

المزيد

ديمي مور تتخطي خسارتها للأوسكار بالبطاطس المقلية

أدريان برودي يكسر الرقم القياسي لأطول خطاب قبول في تاريخ الأوسكار

ابنة إيلون ماسك تسخر من والدها بعد إعلانه أبًا للمرة الـ 14 (فيديو)

تقارير تحذر: شواحن شركة آبل تسبب التشوهات الخلقية وأضرارا بالجهاز التناسلي

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

بصور الأقمار الصناعية، تحذير لهذه المناطق من طقس اليوم والكشف عن انقلاب جوي جديد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

5 رسائل هامة من دار الإفتاء إلى الموظفين والعمال بشأن صيام رمضان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، دروس ومعجزات بدر الكبرى

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأحزان

"زي النهارده" 53 هجرية، موت الداهية زياد بن أبيه، وُلِد مجهول النسب وتبناه معاوية

المزيد
الجريدة الرسمية