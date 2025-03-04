المصرف المتحد يصعد بصافي أرباحه لـ 2.73 مليار جنيه خلال 2024

أعلن المصرف المتحد اليوم عن نتائج اعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي تعكس أداء ماليا قويا ونمو مستدام في مختلف القطاعات البنكية. كذلك الالتزام بأسس ومبادئ الجودة المهنية وفقا للمعايير الدولية فضلا عن تدعيم أعمال التنمية المجتمعية المستدامة.

حقق المصرف المتحد أرباحا قبل الضرائب بقيمة 3.610 مليار جنيه خلال 2024 مقابل 2.282 مليار جنيه عام 2023 بمعدل نمو بلغ 58%. بينما بلغ صافي الربح 2.73 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 1.7 مليار جنيه من 2023 بمعدل نمو %60

حيث كشفت النتائج المالية المؤشرات التالية:

أولا: القوائم المستقلة:

إجمالي الإيرادات من العوائد: سجل المصرف المتحد اجمالي إيرادات بلغ قدرها 12.561 مليار جنيه مصري، مقارنة بالسنة المالية 2023 والبالغة 9.562 مليار جنيه.

زيادة في صافي الأرباح: بلغ صافي أرباح المصرف المتحد 2.73 مليار جنيه مصري 2024، مما يمثل نموًا بنسبة 60%. مقابل 1.7 مليار جنيه عام 2023.

إجمالي الأصول: ارتفعت قيمة أصول المصرف المتحد إلى 82.510 مليار جنيه مصري، مما يعزز مركزه المالي القوي.

إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية: شهدت محفظة التمويلات نموا بنسبة 16.3% لتصل إلى 31.19 مليار جنيه مصري، مدعومة بتوسع المصرف المتحد في تمويل قطاع الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة مقابل 26.82 جنيه في 2023.



ودائع العملاء: بلغت ودائع العملاء 62.815 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالعام 2023 والتي سجلت 50.347 مليار جنيه، مما يعكس ثقة العملاء في اسم ومنتجات المصرف المتحد.

التعاملات الرقمية: بلغت قيمة التعاملات الرقمية 1.3 مليار جنية بنهاية 2024 بزيادة قيمتها 394 مليون جنيه عن عام 2023.

التجزئة المصرفية: سجلت محفظة التجزئة المصرفية 8.305 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 8.118 في 2023. بينما سجل التمويل العقاري قفزه ليصل الي 3.011 مليار جنيه مقابل 2.614 عام 2023.

ثانيا: القوائم المجمعة

إجمالي الإيرادات من العوائد: سجل المصرف المتحد اجمالي إيرادات بلغ قدرها 13.006 مليار جنيه مصري، مقارنة بالسنة المالية 2023 والبالغة 9.949 مليار جنيه.

زيادة في صافي الأرباح: بلغ صافي أرباح المصرف المتحد 2.83 مليار جنيه مصري 2024، مما يمثل نموًا بنسبة 63%. مقابل 1.74 مليار جنيه عام 2023.

إجمالي الأصول: ارتفعت قيمة أصول المصرف المتحد إلى 84.409 مليار جنيه مصري، مما يعزز مركزه المالي القوي.

وفي هذا السياق، صرح أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - ان هذه المؤشرات والنتائج القوية التي حققها المصرف المتحد وفريق عمله تعكس نموا كبيرا في حجم الاعمال على مستوي المؤسسة باكملها.

وأضاف: إننا فخورين بهذا النمو والأداء القوي، والذي يعكس جهود فريق العمل واحترافيته في تقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية، بأسس ثابته وبمسئوليته المجتمعية التامة وكذا تعزيز أسس الاستدامة.

وأوضح القاضي أن استراتيجية المصرف المتحد استندت على تعظيم الموارد الحالية للمؤسسة والاستثمار بشكل مكثف في الطاقات والاصول البشرية مع التركيز على تدعيم عناصر الابتكار لتقديم حلول بنكية ورقمية متطورة ووفق معايير الجودة العالمي من اجل تلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.

وأوضح القاضي أن المصرف المتحد يعمل على تعزيز العلامة التجارية ومكانته بالسوق لاقتناص حصة سوقية مؤثرة. مع مواصلة الجهود لتعظيم مؤشرات الاداء القوية وتحقيق مزيد من الإنجازات على كافة اصعدة العمل المصرفي المهني والاقتصادي والمجتمعي.

وأشار أشرف القاضي أن المصرف المتحد يعتزم مواصلة خططه الطموحة نحو الاستمرار في توسيع قاعدة عملائه وتعزيز الابتكار في المنتجات المصرفية. كذا الخدمات المصرفية الرقمية لتعزيز استراتيجية الرقمنة. بالإضافة إلأى تعزيز الشمول المالي والتركيز على القطاعات الحيوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كذلك تمويل المشروعات الاستراتيجية المستدامة والتي تساهم في مساندة ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع اجندة النمو الاقتصادي لمصر.



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