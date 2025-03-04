الثلاثاء 04 مارس 2025
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رياضة

تمرد لاعبي الشباب السعودي، تعرف على التفاصيل

الشباب السعودي،فيتو
الشباب السعودي،فيتو

الدوري السعودي، كشفت وسائل إعلام سعودية أن نادي الشباب السعودي،  دخل في أزمة كبيرة تهدد مسيرة الفريق خلال الموسم الجاري.

وذكرت وسائل الإعلام السعودي أن  المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الشباب، يقود تمرد لاعبي الفريق ضد إدارة النادي بسبب تأخر الرواتب، وذلك بمساعدة الثنائي بودينس وكاراسكو.

التقارير تؤكد أن هذا التمرد يأتي بسبب عدم استلام اللاعبين لرواتبهم خلال آخر 3 شهور؛ مما قاد الثلاثي المحترف للاعتراض على الإدارة بمساعدة بقية لاعبي الفريق لحل هذه المشكلة.

سبب أزمة لاعبي الشباب 

 

وقالت صحيفة الرياضية: "امتنع لاعبو فريق الشباب الأول لكرة القدم، عن أداء التدريبات،  بسبب عدم وفاء إدارة النادي بسداد الرواتب المتأخرة".

وأضافت: "اشتكى لاعبو الشباب السعوديين والأجانب من تأخير رواتب 3 أشهر، بعد أن وعدتهم إدارة محمد المنجم بسدادها".


وأضافت: "اللاعبون حضروا إلى مقر النادي إلا أنهم رفضوا إجراء الحصة التدريبية، بسبب غضبهم من الإدارة التي لم تفِ بوعودها السابقة، وشهدت أروقة النادي أحداثًا متسارعة إذ حاول رئيس النادي محمد المنجم والجهاز الإداري حل المشكلة، لكن هذه التدخلات باءت بالفشل، ليجتمع اللاعبون مع المدرب التركي فاتح تيريم لإيضاح أسباب رفضهم التدريب وبعدها غادروا مقر النادي".


وواصلت: “المنجم وعد اللاعبين قبل مواجهة ضمك الأخيرة بتوفير الرواتب، ولكنه لم يف بوعده”.


وأشارت إلى أن خزينة النادي تحتاج نحو 40 مليون ريال تمثل رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

 

الساعات المقبلة ستشهد تطورات حاسمة في ذلك الملف، إن كان بتحرك الإدارة لحل المشكلة مع اللاعبين سريعًا أو موقف نجوم الفريق في تمردهم الحالي بسبب مشكلة الرواتب.

 

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