الكهرباء تشكل غرفة طوارئ لمتابعة استمرار التيار على مدار شهر رمضان

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية سواء كان بإنشاء مشروعات جديدة أو بتطوير مشروعات كانت قائمة بالفعل، كما تم تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من الطاقات الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.

ضمان استمرارية التيار على مدار شهر رمضان

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عمليات التطوير المستمرة لشبكات النقل والتوزيع كان لها أثر كبير فى فى زيادة القدرة على تأمين التغذية الكهربائية والفاعلية في سرعة الاستجابة لانقطاع التيار نتيجة الأعطال.

خطة الكهرباء لمتابعة ارتفاع الأحمال علي الشبكة

وأشار إلي أن الأيام المقبلة ستشهد متابعة ميدانية لما تم اتخاذه من اجراءات خاصة في مناطق الأحمال المرتفعة، وكذلك الاهتمام بالارشادات الموجهة للمواطنين باتباع الطرق القانونية للحصول على الكهرباء اللازمة للأنشطة والاستخدامات المؤقتة المرتبطة بشهر رمضان المبارك.

وأوضح أن هناك غرفة طوارئ في الوزارة مسئولة عن المتابعة في جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ الخطة وتحقيق الكفاءة في التشغيل وتقديم خدمات تلبي طموحات المشتركين في إطار الأجواء الروحانية التي تنعم بها مصر على مدار الشهر الكريم.

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