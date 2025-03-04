الثلاثاء 04 مارس 2025
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رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة آيندهوفن ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لمباراة
التشكيل المتوقع لمباراة آيندهوفن ضد أرسنال

دوري أبطال أوروبا، يحل آرسنال ضيفا على آيندهوفن على أرضية ملعب “فيليبس” مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة آيندهوفن ضد أرسنال كالتالي:

 

تشكيل أرسنال ضد آيندهوفن


حراسة المرمى: ديفيد رايا.
خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري.
خط الوسط: مارتن أوديجارد، جورجينيو، ديكلان رايس.
خط الهجوم: إيثان نوانيري، ميكيل ميرينو، تروسارد.

 

تشكيل آيندهوفن ضد آرسنال 


حراسة المرمى: ولتير بينيتز
خط الدفاع: تايرل مالاتسيا، أوليفير بوسكجالي، ريان فلامينغو
خط الوسط: ريتشارد ليديزما، إسماعيل صيباري، جيردي شوتن، جوس تيل
خط الهجوم: نوا لانج، جون باكايوكو، لوك دي يونج

موعد مباراة آيندهوفن وآرسنال في دوري أبطال أوروبا


تنطلق صافرة مباراة آيندهوفن ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

 

القنوات الناقلة لمباراة آيندهوفن أمام آرسنال 
 

وتمتلك شبكة قنوات “beIN SPORTS” الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا 2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن المقرر أن تنقل مباراة آيندهوفن أمام أرسنال  عبر شاشة قناة بى ان سبورت 2 HD.

 

 

وقدم آيندهوفن مستويات قوية في دوري أبطال أوروبا 2025، خاصة أنه الفريق الوحيد الذي حقق الفوز على ليفربول متصدر الترتيب في مرحلة المجموعات، ثم أطاح بيوفنتوس بعد ريمونتادا مثيرة، في ملحق دور الـ16.

 

وعلي الجانب الآخر لم يتعرض آرسنال سوى لخسارة واحدة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قبل مباراته ضد آيندهوفن، حيث احتل المركز الثالث في دور المجموعات برصيد 19 نقطة، متساويًا مع برشلونة صاحب المركز الثاني وبفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر.

وأنهى آرسنال دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2025 في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بينما احتل آيندهوفن المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، ثم تأهل من الجولة الفاصلة على حساب يوفنتوس الإيطالي.

 

وحسم التعادل نتيجة مباراة آرسنال وآيندهوفن الأخيرة بنتيجة 1-1، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



 

 

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