موعد مباراة آيندهوفن وآرسنال في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

دوري أبطال أوروبا، يستضيف ملعب “فيليبس” مساء اليوم الثلاثاء، مباراة آرسنال ضد آيندهوفن في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة آيندهوفن وآرسنال في دوري أبطال أوروبا



تنطلق صافرة مباراة آيندهوفن ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة آيندهوفن أمام آرسنال



وتمتلك شبكة قنوات “beIN SPORTS” الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا 2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن المقرر أن تنقل مباراة آيندهوفن أمام أرسنال عبر شاشة قناة بى ان سبورت 2 HD.

وقدم آيندهوفن مستويات قوية في دوري أبطال أوروبا 2025، خاصة أنه الفريق الوحيد الذي حقق الفوز على ليفربول متصدر الترتيب في مرحلة المجموعات، ثم أطاح بيوفنتوس بعد ريمونتادا مثيرة، في ملحق دور الـ16.

وعلى الجانب الآخر لم يتعرض آرسنال سوى لخسارة وحيدة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قبل مباراته ضد آيندهوفن، حيث احتل المركز الثالث في دور المجموعات برصيد 19 نقطة، متساويًا مع برشلونة صاحب المركز الثاني وبفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر.

وأنهى آرسنال دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2025 في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بينما احتل آيندهوفن المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، ثم تأهل من الجولة الفاصلة على حساب يوفنتوس الإيطالي.

وحسم التعادل نتيجة مباراة أرسنال وآيندهوفن الأخيرة بنتيجة 1-1، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.







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