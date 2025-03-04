الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة آيندهوفن وآرسنال في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

أرسنال
أرسنال

دوري أبطال أوروبا، يستضيف ملعب “فيليبس” مساء اليوم الثلاثاء، مباراة آرسنال ضد آيندهوفن في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة آيندهوفن وآرسنال في دوري أبطال أوروبا


تنطلق صافرة مباراة آيندهوفن ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

 

القنوات الناقلة لمباراة آيندهوفن أمام آرسنال 
 

وتمتلك شبكة قنوات “beIN SPORTS” الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا 2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن المقرر أن تنقل مباراة آيندهوفن أمام أرسنال  عبر شاشة قناة بى ان سبورت 2 HD.

 

 

وقدم آيندهوفن مستويات قوية في دوري أبطال أوروبا 2025، خاصة أنه الفريق الوحيد الذي حقق الفوز على ليفربول متصدر الترتيب في مرحلة المجموعات، ثم أطاح بيوفنتوس بعد ريمونتادا مثيرة، في ملحق دور الـ16.

 

وعلى الجانب الآخر لم يتعرض آرسنال سوى لخسارة وحيدة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قبل مباراته ضد آيندهوفن، حيث احتل المركز الثالث في دور المجموعات برصيد 19 نقطة، متساويًا مع برشلونة صاحب المركز الثاني وبفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر.

وأنهى آرسنال دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2025 في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بينما احتل آيندهوفن المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، ثم تأهل من الجولة الفاصلة على حساب يوفنتوس الإيطالي.

 

وحسم التعادل نتيجة مباراة أرسنال وآيندهوفن الأخيرة بنتيجة 1-1، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرسنال ضد آيندهوفن أرسنال أيندهوفن دوري ابطال اوروبا آيندهوفن وأرسنال مباراة آيندهوفن وأرسنال آيندهوفن ضد أرسنال مباراة آيندهوفن أمام أرسنال آيندهوفن أمام أرسنال

مواد متعلقة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

أرسنال يزاحم برشلونة على خطف نجم بايرن ميونخ

ليفربول يوسع الفارق مع آرسنال، ترتيب الدوري الإنجليزي

آرسنال يواصل التعثر في الدوري الإنجليزي ويتعادل مع نوتنجهام سلبيا
ads

الأكثر قراءة

شيماء سيف تكشف عن اسم فنانة شهيرة وراء رجوعها إلى زوجها محمد كارتر

خبر سار بشأن أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

قمة فلسطين، 10 نقاط تتصدر لقاءات القادة العرب بالقمة الطارئة اليوم

قمة فلسطين، 4 بنود حاسمة تتصدر مشروع بيان القمة العربية الطارئة بالقاهرة

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

ابنة إيلون ماسك تسخر من والدها بعد إعلانه أبًا للمرة الـ 14 (فيديو)

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأحزان

"زي النهارده" 53 هجرية، موت الداهية زياد بن أبيه، وُلِد مجهول النسب وتبناه معاوية

منوعات

المزيد

ابنة إيلون ماسك تسخر من والدها بعد إعلانه أبًا للمرة الـ 14 (فيديو)

تقارير تحذر: شواحن شركة آبل تسبب التشوهات الخلقية وأضرارا بالجهاز التناسلي

لأول مرة منذ جائحة كورونا، الصين تطلق قطارا للمسافرين من بكين إلى موسكو عبر منغوليا

الملكة رانيا تحتفل بشهر رمضان بإفطار عائلي ملكي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بصور الأقمار الصناعية، تحذير لهذه المناطق من طقس اليوم والكشف عن انقلاب جوي جديد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

انتصار المسلمين في اليرموك وتسلم عمر بن الخطاب مفاتيح بيت المقدس بالحلقة 3 من معاوية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأحزان

"زي النهارده" 53 هجرية، موت الداهية زياد بن أبيه، وُلِد مجهول النسب وتبناه معاوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية