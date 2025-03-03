الطب الشرعي يكشف سبب مصرع طفل عثر على جثته بالمطرية

كشف تقرير الطب الشرعي لجثة طفل رضيع عثر عليه أمام أحد المستشفيات بمنطقة المطرية لقي مصرعه بعد ان عقره كلب وتسلمته نيابة المطرية انه يبلغ من العمر اسبوع.

واضاف التقرير ان المجني عليه توفي نتيجة تعرضه للبرد وعقر من كلب في مناطق الصدر والوجه والرقبة ادي الي اصابته بنزيف حاد وهبوط في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة.

العثور على جثة طفل رضيع بالمطرية

وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة طفل رضيع ملقى في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة، تركته إحدى السيدات في الشارع، وتعرض لعقر كلب ضال ما أسفر عن وفاته، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية، جهودها لضبط المتهمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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