أوسكار رويز يصل القاهرة لتولي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة

أوسكار، وصل المحاضر الدولي أوسكار رويز القاهرة مساء اليوم الاثنين، لبدء مهمته في رئاسة لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

كان أوسكار رويز شارك خلال الفترة الماضية في ورشة تطوير الحكام المصريين.

أوسكار رويز، فيتو

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد واتخذ مجموعة من القرارات المهمة.

وجاء في مقدمة قرارات مجلس الجبلاية في اجتماعه اليوم، الإعلان رسميا عن تعيين الكولومبي أوسكار رويز المحاضر الدولي في الفيفا رئيسا للجنة الحكام الرئيسية اعتبارًا من أول مارس المقبل.

الكولومبي أوسكار رويز رئيسا للجنة الحكام، فيتو

أبرز المعلومات عن الكولومبي أوسكار رويز

ويمتلك أوسكار رويز سيرة ذاتية رائعة في مشواره مع كرة القدم، وهو من مواليد الأول من نوفمبر عام ١٩٦٩، وهو حكم كولومبي دولي سابق، وحصل على الشارة الدولية من الفيفا طوال الفترة من ١٩٩٥ وحتى عام ٢٠١١ قبل قرار اعتزاله، واتجاهه للعمل في مجال تطوير التحكيم.

وسبق لـ أوسكار رويز أن أدار مباريات عديدة في بطولات كأس العالم، ٢٠٠٢ في كوريا الجنوبية واليابان، و٢٠٠٦ في ألمانيا، وكذلك ٢٠١٠ في جنوب أفريقيا.

وبعد اعتزاله تم تعيينه من قبل الفيفا، في منصب مدرب تحكيم وعضو برنامج مساعدة الحكام التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

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