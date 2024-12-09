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بدرية طلبة تتلقى العزاء في زوجها بحضور وفد من نقابة المهن التمثيلية (صور)

بدرية طلبة أثناء
بدرية طلبة أثناء تلقي العزاء، فيتو

تقلت الفنانة بدرية طلبة، العزاء في زوجها السيناريست والمخرج السكندري مصطفى سالم، بدار مناسبات المنارة شرق الإسكندرية، وذلك بعد عودتها من فرنسا، وسط حضور عدد كبير من أسرتها وأسرة زوجها، وتخصيص أماكن للسيدات أثناء تلقي العزاء. 

وحرص وفد من نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي ومنير مكرم سكرتير النقابة، على حضور العزاء، فيما تغيب نجوم الفن عن العزاء. 

وكانت  الفنانة بدرية طلبة، غابت عن تشييع جنازة زوجها السيناريست والمخرج السكندري مصطفى سالم، رغم نعيها له على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فور وفاته، وتحديد موعد الجنازة وخروجها من مسجد العمري عقب صلاة الظهر ودفنه في مقابر العمود بكرموز.

سر غياب بدرية طلبه عن جنازة زوجها 

وبررت شقيقة بدرية طلبة، عدم حضور شقيقتها لجنازة زوجها لوجودها خارج مصر وتحديدا في فرنسا حيث لم تتمكن من الحضور في موعد الجنازة بسبب ظروف الطيران، ولكنها أكدت أنها في طريقها للإسكندرية وسوف تتلقى العزاء في زوجها وأبو أولادها غدا بالمحافظة. 

تشييع جنازة زوج بدرية طلبة 

وشيع أولاد بدرية طلبة وعائلتها وعائلة زوجها ومحبيهم جنازة مصطفى سالم، من مسجد العمري إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في العمود بكرموز وسط المدينة، وسط غياب الفنانين وزوجته.

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