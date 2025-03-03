رئيس جامعة جنوب الوادي يشارك في فعاليات المؤتمر الثالث لشباب الباحثين

شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات المؤتمر الثالث لشباب الباحثين بكلية التربية بالغردقة بالتعاون مع المركز الجامعي للتطوير المهنى، والذي أقيم على مدار يومين بحضور الدكتور محفوظ عبد الستار رئيس جامعة الغردقة، و الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، والدكتور محمود خضاري نائب رئيس جامعة جنوب الوادى السابق.

وقدم عكاوي محاضرة ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان "البحث العلمى ورؤية مصر ٢٠٣٠ رؤية مستقبلية " وعقدت الفعالية بإشراف الدكتور أشرف محمود، رئيس المؤتمر وعميد الكلية والدكتورة كريمة عبداللاه وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وبحضور عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس.

ضرورة تشجيع ودعم الدراسات البينية بين التخصصات المختلفة

وانتهى المؤتمر إلى عدد من التوصيات بينها ضرورة تشجيع ودعم الدراسات البينية بين التخصصات المختلفة فى العلوم التربوية والإنسانية، وتبادل الخبرات البحثية، وتفعيل استخدام التعلم الإلكتروني فى تقديم مناهج رياض الأطفال والتوسع فى إجراء البحوث القائمة على مناهج التعليم الذى تتبناه الدولة المصرية.

وأشار إلى التأكيد على أهمية إعداد المعلم فى كليات التربية فى ضوء رؤية مصر 2030 لإعداد المعلم ودعم منظومة التعليم والتعلم من خلال التوسع فى البحوث التربوية وربطها برؤية مصر 2030 والتأكيد على الانتظام في عقد المؤتمرات والمنصات التفاعلية لشباب الباحثين وورش العمل المختلفه في شتي الميادين العلمية وتقديم برامج الإرشاد النفسى لتحسين جودة الحياة للطلاب فى التعليم الجامعى والتعليم العام وربط التعليم بالبحث العلمي لتكوين عقلية علمية تدعم التفكير العلمي، وتعزز ثقافة البحث العلمي.

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