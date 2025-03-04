انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية بالطابق الأرضي بحي الواحة نشب بها حريق بمدينة نصر، دون وقوع أي إصابات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكشفت المعاينة الأولية أن الشقة التي اندلعت فيها النيران بالطابق الأرضي بعقار مكون من 12 طابقًا، وأن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي في موتور مياه العقار.

وأضافت المعاينة أن الحريق التهم بعض محتويات الشقة.

حريق شقة بمدينة نصر

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بأحد العقارات بحي الواحة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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