الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص أصيبوا في حريق شقة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بالاستعلام عن الحالة الصحية ل 3 أشخاص اصيبوا باختناق في حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وانتدبت المعمل الجنائي لمعاينة والفحص.

حريق شقة سكنية بمدينة نصر



كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق التاسع في شارع ابن النفيس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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