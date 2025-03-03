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محافظات

الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد المرسي أبو العباس (فيديو وصور)

الإسكندرية
الإسكندرية

تزينت مساجد محافظة الإسكندرية في ثالث أيام ليالي رمضان بالمصلين؛ لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الشهر الكريم، وسط فرحة المصلين داخل مسجد المرسي أبو العباس بمنطقة بحرى وسط المحافظة.

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فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد تأدية المصلين لصلاة العشاء والتراويح بداخل مسجد أبو العباس المرسي.

وحرص العاملون بالمسجد على استقبال المصلين،  وتوفير المقاعد المخصصة للسيدات بداخل المسجد وسط أجواء روحانية احتفالا بأيام شهر رمضان المبارك. 

وكانت مديرية الأوقاف في الإسكندرية، قد أنهت استعداداتها الإدارية والدعوية لاستقبال شهر رمضان الكريم 2025، من خلال خطة دعوية وتثقيفية غير 

وأوضح  الدكتور ناجح راجح وكيل وزارة الأوقاف،أنه تم تجهيز وإعداد 6442 مسجدًا وزاوية على مستوى الإدارات الفرعية بالاسكندرية، لأداء صلاة التراويح طوال شهر رمضان، فضلا عن تخصيص 569 مسجدًا لصلاة التهجد، فيما تم تجهيز 282 مسجدًا معدة لصلاة الاعتكاف.

وسيتم خلال شهر رمضان تسيير تنظيم قوافل دعوية مشتركة بين وزارة الاوقاف والازهر الشريف بواقع 60 قافلة دعوية تجوب المساجد طول الشهر فضلا عن الملتقيات الفكرية المشتركة أيضًا بين الاوقاف والازهر بمشاركة أساتذة من الأزهر وشيوخ من الأوقاف بواقع 11 ملتقى، بالإضافة إلى 10 مجالس إفتاء بحضور عضو من دار الإفتاء وعضو من الأزهر وشيخ من الأوقاف، فضلا عن 9 مقارئ للسيدات لتعليم القرآن للسيدات في المساجد الكبرى.

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محافظة الإسكندرية رمضان لمرسي ابو العباس الدكتور ناجح راجح وزارة الأوقاف

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