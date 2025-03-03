محافظ قنا يُقيم حفل إفطار للقيادات التنفيذية ويشيد بروح التعاون والعمل المشترك "صور"

أقام الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مساء اليوم، حفل إفطار جماعي لقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة.

أهمية العمل بروح الفريق الواحد بقنا

وخلال الحفل، أعرب محافظ قنا، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل كافة القطاعات التنفيذية في تقديم الخدمات للمواطنين، مشددا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة.

وأكد "عبد الحليم"، أن شهر رمضان الكريم يمثل فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل، داعيًا جميع الجهات إلى مضاعفة الجهود خلال هذه الفترة لضمان توفير احتياجات المواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة، التموين، والمرافق العامة.

روح التعاون والتكاتف بين مختلف الجهات بقنا

كما شهد الحفل تبادل الأحاديث الودية بين الحضور، مما يعكس روح التعاون والتكاتف بين مختلف الجهات، ويؤكد على التزام الجميع بالعمل الجاد لخدمة أبناء قنا.

واختتم المحافظ اللقاء بتوجيه الشكر لجميع القيادات التنفيذية على دورهم الفاعل، متمنيًا أن يكون الشهر الفضيل فرصة لمزيد من العطاء والإنجازات في سبيل تحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

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