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خارج الحدود

زيلينسكي: الأوكرانيون أكثر من يريدون السلام

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الإثنين: نحن بحاجة إلى سلام حقيقي والأوكرانيون هم أكثر من يريده لأن الحرب تدمر مدننا وبلداتنا ونفقد شعبنا.

 

السلام مطلوب في أقرب وقت ممكن

وأضاف زيلنسكي: "السلام مطلوب في أقرب وقت ممكن.. يجب أن نوقف الحرب ونضمن الأمن.. نعمل مع الولايات المتحدة والأوروبيين ونأمل كثيرا في دعم واشنطن على طريق السلام".

وتابع الرئيس الأوكراني: "من المهم أن نجعل دبلوماسيتنا فعالة حقا لإنهاء الحرب بـ أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، ونواصل العمل مع الشركاء وأجرينا محادثات بالفعل وهناك خطوات أخرى قادمة قريبا".

 

واشنطن لن تتحمل دعم الرئيس الأوكراني لفترة طويلة

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يسعى لتحقيق السلام مع روسيا طالما أنه يحصل على دعم من الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن لن تتحمل دعم الرئيس الأوكراني لفترة طويلة.

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