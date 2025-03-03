‏النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر

انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة، لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، تنفيذا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

حيث انتقل الفريق إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتفقد عنابر النزلاء وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وقام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي على النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.



وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.

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