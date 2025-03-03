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حوادث

النيابة العامة تستقبل وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن ساوث بانك والجامعة البريطانية في مصر

النيابة العامة تستقبل
النيابة العامة تستقبل وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن

تفعيلًا لمذكرة التعاون السابق توقيعها بين النيابة العامة المصرية والجامعة البريطانية في مصر، استقبل المستشار عمرو فاروق البدرماني مدير التفتيش القضائي، وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن ساوث بانك بدولة إنجلترا، وطلاب كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، وعلى رأسهم السيد عميد كلية القانون بجامعة لندن ساوث بانك، ووكيل كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، وعدد من أساتذة الجامعتين، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة.

 

 وخلال كلمته، أكد المستشار مدير التفتيش القضائي على عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة إنجلترا، وأهمية نشر الوعي القانوني وعقد الشراكات الدولية في مجال التدريب، تنفيذًا لإستراتيجية النيابة العامة للتدريب السابق إطلاقها. 

وأشار سيادته إلى أنه رغم اختلاف النظامين القضائيين بين مصر ودولة إنجلترا، إلا أنه يجمعهما وحدة الغرض والهدف؛ لتطبيق مبادئ العدالة وإعلاء حقوق الانسان. 

 

حضر اللقاء بعض من رؤساء النيابة بالتفتيش القضائي، حيث جرى عرض عدد من العروض التقديمية باللغة الإنجليزية تناولت إستراتيجية النيابة العامة للتدريب والهيكل العام للنظام القضائي المصري وللنيابة العامة المصرية، وأهم اختصاصاتها، وكذا عرض تقديمي مرئي لإجراءات تحقيق إحدى قضايا أمن الدولة العليا.

 واختتمت الزيارة بجولة للوفد بمقر مكتب النائب العام للاطلاع على الإدارات الملحقة به.

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المستشار عمرو فاروق التفتيش القضائي مصر

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