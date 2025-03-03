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سياسة

عبد المحسن سلامة: نقابة الصحفيين ليست حكرًا على أحد والمستشفى حلم ينتظر التحقيق (فيديو وصور)

عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة خلال زيارته لفيتو، فيتو

أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق والمرشح على منصب النقيب في الانتخابات القادمة، أن نقابة الصحفيين ليست حكرًا على تيار أو مجموعة بعينها، بل هي لجميع الصحفيين دون استثناء، مشددًا على أن ما يحدث من شائعات وأكاذيب هدفه تعطيل المرشحين عن أداء دورهم في خدمة المهنة، إلا أنه لا ينشغل بهذه الأمور، بل يواصل العمل على تقديم حلول حقيقية لمشكلات الصحفيين، مطالبًا جميع أعضاء النقابة بدعم الدور المهني والنقابي الذي يسعى لتحقيقه.

 

الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية لهم حق التعيين 

أكد سلامة خلال زيارته إلى جريدة وبوابة فيتو أن ملف الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية من أبرز القضايا التي تحتاج إلى حلول جذرية، مشيرًا إلى أن هؤلاء الصحفيين لهم حق التعيين وفقًا للمعايير المهنية والقانونية، باعتبار ذلك واجبًا مهنيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا وقانونيًا لا يمكن تجاهله.

 

 

 

 

وأضاف أن أزمة التعيينات داخل الصحف القومية بحاجة إلى إعادة هيكلة واضحة، موضحًا أن مؤسسة الأهرام وحدها تودّع 350 صحفيًا إلى المعاش سنويًا، مما يؤدي إلى نقص كبير في أعداد الصحفيين العاملين، وهو ما دفعه إلى اقتراح تعيين 25% من الصحفيين الجدد سنويًا لسد هذا العجز وتحقيق التوازن المطلوب، إلا أن البعض قام بتحريف تصريحاته بغرض التشويه، وهو أمر مرفوض تمامًا.

 





مشروع مستشفى نقابة الصحفيين حلم ينتظر التنفيذ 

أوضح عبد المحسن سلامة أن مشروع مستشفى نقابة الصحفيين يعد من أكبر الأحلام التي يسعى إلى تحقيقها لخدمة الصحفيين وأسرهم، مؤكدًا أنه لن يسمح بمرور الدورة الثانية دون أن يكون المشروع قد دخل حيز التنفيذ، مضيفًا أن هناك موارد مالية يمكن توجيهها لدعم تنفيذ هذا المستشفى، ليكون إضافة قوية للتأمين الصحي للصحفيين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه الجميع.
 

 


رفض قاطع لإضافة جدول المنتسبين

أكد سلامة رفضه القاطع لوجود جدول للمنتسبين داخل نقابة الصحفيين، مشددًا على أن هذا المقترح يهدد المهنة ويؤثر سلبًا على حقوق الصحفيين العاملين بالفعل داخل المؤسسات الصحفية، موضحًا أن النقابة تحتاج إلى لجنة قيد صارمة تضمن انضمام الصحفيين وفقًا لمعايير مهنية دقيقة، ومن هنا يجب تطبيق اختبارات فعلية لكل من يريد الالتحاق بالنقابة، لضمان الحفاظ على مستوى المهنة وحماية حقوق الصحفيين الممارسين لها.

 

 

مبادرة "كلنا مرشحون".. ومرصد لرصد التجاوزات الانتخابية
 

أطلق عبد المحسن سلامة مبادرة جديدة بعنوان "كلنا مرشحون"، تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات النقابية، مطالبًا لجنة تنظيم الانتخابات بضرورة إنشاء مرصد لمراقبة التجاوزات التي تحدث خلال العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه مستعد ليكون أول الموقعين على هذه المبادرة، مؤكدًا أهمية اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي تجاوزات تحدث خلال الانتخابات لضمان سيرها بطريقة نزيهة وعادلة تخدم جميع الصحفيين.

فصل بدل الصحفيين عن المرتب في المؤسسات القومية

في ختام حديثه، شدد سلامة على ضرورة فصل بدل الصحفيين عن المرتب الأساسي في المؤسسات القومية، بحيث يتم صرفه مباشرة عن طريق نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستضمن عدالة توزيعه، وتحقيق أقصى استفادة منه للصحفيين العاملين بالمهنة، دون التأثير على أوضاعهم المالية داخل مؤسساتهم الصحفية. 

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