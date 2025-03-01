السبت 01 مارس 2025
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سياسة

اليوم، أولى أيام عودة تعامل الصحفيين مع معامل البرج والمختبر

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

تبدأ من اليوم السبت، عودة تعامل الصحفيين مع معامل المختبر والبرج في مختلف المحافظات بعد نجاح التفاوض بين  نقابة الصحفيين وإدارة هذه المعامل في الحصول على أسعار أقل للخدمة المقدمة  للصحفيين.

 

معامل البرج والمختبر 

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين: “بعد نموذج للتفاوض الاجتماعي والنقابي لضمان حقوق الزملاء تم حل المشكلة مع معامل البرج والمختبر وبدء استقبال الصحفيين وأسرهم بجميع الفروع اعتبارًا من السبت المقبل 1 مارس”.

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نقابة الصحفيين الصحفيين معامل البرج والمختبر
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