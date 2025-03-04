الدراسة العام المقبل، تعرف على كليات جامعة سوهاج الأهلية الجديدة

تعتبر جامعة سوهاج الأهلية، إحدى الجامعات الأهلية الجديدة التي تم الموافقة على إنشائها، التي ستبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2025/2026، بإجمالي عدد 8 كليات بها.

الكليات المتاحة في جامعة سوهاج الأهلية:

كلية الطب البشري

كلية الصيدلة

كلية الهندسة

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

كلية الإعلام

كلية العلوم

كلية اللغات والعلوم الإنسانية

الجامعات الأهلية الجديدة تقدم برامج دراسية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، وتوفر بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي.

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