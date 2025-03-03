مسلسلات رمضان 2025، إيمي سمير غانم تعود من المريخ في الحلقة الثانية من عقبال عندكوا

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “عقبال عندكوا ” بعض الأحداث الكوميدية، حيث علم مليجي “حسن الرداد” بذهاب زوجته فواكه “إيمي سمير غانم”، إلى كوكب المريخ بشكل خاطئ، بعدما كانت موجودة بالصدفة داخل مكوك فضائي يستعد لإنطلاقة إلى المريخ.

وذهب مليجي إلى وكالة الفضاء لمتابعة أخبار زوجته، حيث عبر عن غضبه الشديدة مما حدث، إلا أنه قد حدث شئ غريب وهو عودة المكوك إلى الأرض بعد وقت قصير، ورفض مليجي أن ينفصل عن زوجته بالرغم أنه قد عصت أوامره.

مسلسل عقبال عندكو

تذاع حلقات مسلسل عقبال عندكوا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة cbc، على أن تتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا وكذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي.

قصة مسلسل عقبال عندكوا

وتقدم إيمي سمير غانم وحسن الرداد شخصيات مختلفة ومتعددة "كاراكتارات" في مسلسل عقبال عندكوا يعيد إلى الأذهان قيامها بنفس الأمر خلال مسلسل عزمي وأشجان الذي عرض في شهر رمضان 2017.

أبطال مسلسل عقبال عندكوا

مسلسل “عقبال عندكوا” بطولة النجمة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد وإبرام سمير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.