ملتقى فكري ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات قطار الخير بالبحيرة (صور)

نظمت مديرية أوقاف البحيرة سلسلة من الفعاليات الدعوية والثقافية، والتي تأتي ضمن فاعليات "قطار الخير"، التي تهدف إلى تعزيز روح العطاء والتعاون بين جميع فئات المجتمع بما يعكس قيم التضامن والمشاركة.

فعاليات مبادرة قطار الخير بالبحيرة، فيتو

فعاليات مبادرة قطار الخير بالبحيرة، فيتو

وفي هذا السياق شهدت إدارة دمنهور غرب مجموعة من الفعاليات التي شملت محاضرات ودروس دينية تهدف إلى تقوية العلاقات المجتمعية وتعزيز القيم الأخلاقية.

ومن أبرز الفعاليات، أيضًا درس للسيدات قدمته إحدى الواعظات التابعة لإدارة أوقاف أبوحمص أول من مسجد الكبير ببسنتواى وتناولت موضوعات دينية وثقافية تلامس واقع حياتهن، وتساعدهن في فهم الدين بأسلوب عصري يلائم احتياجات المجتمع.

فعاليات مبادرة قطار الخير بالبحيرة، فيتو

فعاليات مبادرة قطار الخير بالبحيرة، فيتو

كما تم تنظيم ملتقى الفكر بمسجد الحبشي بمدينة دمنهور، والذي شهد حضورًا كبيرًا من المواطنين والمثقفين، حيث تم تبادل الآراء والأفكار حول أهم القضايا الدينية والثقافية الراهنة، مما يعكس التزام المحافظة بالتطوير المستمر وتعزيز الوعي الفكري في المجتمع.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار الجهود المستمرة للمحافظة لتعزيز الوعي الديني والثقافي، وتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع، بما يساهم في بناء مجتمع قوي قائم على القيم والمبادئ الإسلامية السامية.

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