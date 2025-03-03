الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ملتقى فكري ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات قطار الخير بالبحيرة (صور)

مبادرة قطار الخير
مبادرة قطار الخير بالبحيرة، فيتو

نظمت مديرية أوقاف البحيرة سلسلة من الفعاليات الدعوية والثقافية، والتي تأتي ضمن فاعليات "قطار الخير"، التي تهدف إلى تعزيز روح العطاء والتعاون بين جميع فئات المجتمع بما يعكس قيم التضامن والمشاركة.

فعاليات مبادرة قطار الخير بالبحيرة، فيتو
فعاليات مبادرة قطار الخير بالبحيرة، فيتو
فعاليات مبادرة قطار الخير بالبحيرة، فيتو
فعاليات مبادرة قطار الخير بالبحيرة، فيتو

وفي هذا السياق شهدت إدارة دمنهور غرب  مجموعة من الفعاليات التي شملت محاضرات ودروس دينية تهدف إلى تقوية العلاقات المجتمعية وتعزيز القيم الأخلاقية.

ومن أبرز الفعاليات، أيضًا درس للسيدات  قدمته إحدى الواعظات التابعة لإدارة أوقاف أبوحمص أول من مسجد الكبير ببسنتواى وتناولت موضوعات دينية وثقافية تلامس واقع حياتهن، وتساعدهن في فهم الدين بأسلوب عصري يلائم احتياجات المجتمع.

فعاليات مبادرة قطار الخير بالبحيرة، فيتو
فعاليات مبادرة قطار الخير بالبحيرة، فيتو
فعاليات مبادرة قطار الخير بالبحيرة، فيتو
فعاليات مبادرة قطار الخير بالبحيرة، فيتو

كما تم تنظيم ملتقى الفكر بمسجد الحبشي بمدينة دمنهور، والذي شهد حضورًا كبيرًا من المواطنين والمثقفين، حيث تم تبادل الآراء والأفكار حول أهم القضايا الدينية والثقافية الراهنة، مما يعكس التزام المحافظة بالتطوير المستمر وتعزيز الوعي الفكري في المجتمع.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار الجهود المستمرة للمحافظة لتعزيز الوعي الديني والثقافي، وتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع، بما يساهم في بناء مجتمع قوي قائم على القيم والمبادئ الإسلامية السامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة مبادرة قطار الخير مديرية الاوقاف بالبحيرة دمنهور ابوحمص

مواد متعلقة

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 4 -3- 2025 بمحافظة البحيرة

مصرع طفل صدمه قطار بدمنهور في البحيرة

‎مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في البحيرة

ads

الأكثر قراءة

ثاني زعيم عربي يتخلف عن حضور القمة العربية في القاهرة غدًا، اعرف السبب

مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو تضرر أحد ضباط الشرطة من قيادته بزعم التعرض للتعسف في العمل

مصدر أمنى عن فيديو ساحل سليم: ناشر المحتوى محكوم عليه بالمؤبد

فريدة سيف النصر: عديت مرحلة لبس الحجاب وقرفت من بوسة نور الشريف

داليا مصطفى تكشف حقيقة طلاقها من شريف سلامة "فيديو"

عصام الحضري يرد على اتهامات الهروب من الأهلي: رحيلي كان بسبب جوزيه

داليا مصطفى: لو جوزي ضربني هضربه وهذا موقفي من الخيانة الزوجية

مسلسلات رمضان 2025، موعد العرض والقنوات الناقلة للحلقة 3 من مسلسل فهد البطل

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير صادم لعدم استخدام الهاتف الذكي لمدة 3 أيام على الدماغ

تستخدم جسيمات نانوية حقيقية، اليابان تطور أصغر لعبة كمبيوتر في العالم (فيديو)

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز اليوم الإثنين 3 رمضان

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لا تحرم نفسك ثوابها.. 10 فضائل لصيام شهر رمضان الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الشرع في صيام الحامل والمرضع في رمضان

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، "الفاروق عمر.. جعل الله الحق على لسانه وقلبه"

خلال درس التراويح بالجامع الأزهر، شومان: التصدق والإنفاق من أفضل الأعمال في شهر رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية